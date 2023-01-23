『秋冬♪シンプルデザインアウターお出かけ普段着にピッタリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 21分に出品され03月15日 00時 21分に終了予定です。即決価格は9,680円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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秋冬にぴったりのシンプルアウター。軽やかさと温もりを両立し、お出かけから普段着まで幅広く活躍します。どんなコーデにも合わせやすく、季節感をスマートに演出。



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カラー: グレー



サイズ : Mサイズ

(他にSサイズ~XLサイズもあります✯)



S 胸囲130 肩幅56 袖丈58.5

着丈62

M 胸囲134 肩幅57 袖丈60

着丈64

L 胸囲138 肩幅58 袖丈61.5

着丈66

2XL 胸囲142 肩幅59 袖丈63

着丈68



※ご希望のサイズがある方はコメントお願い致します。



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【注意事項】



◉普段仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください✯



◉検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します✯



◉あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております✯



◉メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。



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韓国ファッション⟡.·

レディースファッション⟡.· 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ 秋冬♪シンプルデザインアウターお出かけ普段着にピッタリ