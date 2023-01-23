『ストーンアイランド ネイビー 7615655Q1 ロンT XLサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 13時 58分に出品され03月09日 13時 58分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅：64cm

着丈：72cm

裄丈：92cm





某大手ブランドリサイクルショップにて購入、鑑定済み正規品です。



大事にお使いになれる方、ぜひご検討ください。





管理番号:10696 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ストーンアイランド ネイビー 7615655Q1

ロンT

XLサイズ