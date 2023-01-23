『Oladance OWS2 ワイヤレスイヤホン ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 56分に出品され04月14日 04時 56分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OladanceのOWS2です。

音楽を150分間連続再生したところ、

電池残量は99% → 83%でした

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