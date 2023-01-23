『LOUIS VUITTON モノグラムヴェルニ ロスモアMM ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 08時 47分に出品され03月15日 08時 47分に終了予定です。即決価格は28,500円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

LOUIS VUITTON、鮮やかなレッドカラーとエナメルの光沢感が目を引くハンドバッグ。

セミショルダー、クラッチバッグとしてもお使いいただけます。



【サイズ】

W 23㎝

H 12㎝

D 1㎝

ショルダー 20㎝



素人の採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。



【状態ランク】

状態ランク… B



S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い





※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しいるアイテム、AACD加盟店での買取可能アイテムの為、安心頂ける商品となります！



※基本的に新品購入ではない為、チャームや付属品の欠品につきましては分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。



※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。又気になる点は購入前に必ずご質問下さい。



※他サイトにも出品しておりますので、突然の削除やご購入のタイミングにより万が一在庫がなかった場合はご注文キャンセル処理となりますのでご了承下さいませ。





カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

モノグラムヴェルニ

ロスモアMM

ハンドバッグ