『RED WING ペコス 8168 ベージュスウェード US7E JPN25cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 00時 38分に出品され03月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|レッドウィング
★【美品】COLE HAAN メンズブ－ツ
¥ 9984
【美品】Paraboot BEAULIEU UK7.5 黒 CHAMBORD
¥ 17512
プラダ ハイカットスニーカー クロコダイル 赤ラバー付き 茶 27.5cm
¥ 22083
asics GEL-TERRAIN GTX × nonnative
¥ 14430
IKE FREE ORBIT II メンズ ナイキスニーカー
¥ 9516
EYTYS エイティーズ Michigan
¥ 13500
SVJ048 AVIREX アヴィレックス ブーツ レザー
¥ 7722
ナイキ エアジョーダン4 レトロ コロンビア
¥ 10335
Adidas Yeezy Boost 350 V2 白/黒
¥ 8564
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ブーツ
¥ 34320
ニューバランス 2002r 27cm
¥ 8190
adidas Consortium ULTRA BOOST MID by3056
¥ 12870
NIKE SBクロン2 スケートボードシューズ サイズ27.5cm
¥ 9750
【希少】HTC×サンダルマン スタッズサンダル ブラック
¥ 10400
★美品★ Timberland 6インチ プレミアムブーツ 6119B カーキ
¥ 8034
ワコマリアxVANS レオパード authentic US10 white
¥ 10140
adidas Originals NMD CS1 27.0
¥ 11900
新品未使用KITH × Asics Vintage Tech GT-2160
¥ 18950
落札価格12000円
160 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！