『RED WING ペコス 8168 ベージュスウェード US7E JPN25cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 00時 38分に出品され03月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REDWING レッドウィング 8168 7インチ PECOS BOOTS ペコス ブーツ ホーソーン アビレーン ラフアウト ベージュ スエード です。





【 ブランド 】REDWING レッドウィング

【 サイズ 】US7E JPN25cm

【 素材 】本革 ホーソーンアビレーンラフアウト

ベージュ スエード

【 型番 】8168

【 製造年 】2010年7月





昨年メルカリにて、2～3度着用されたものを購入して、

私も昨年3度着用しました。



今年は結局1度着用することはなく、

今後も予定はないとおもいましたので、出品いたします。



長期間自宅で保管しておりましたので、

若干の汚れなどあります。



クリーニングをして頂ければ綺麗な状態になるかと思います。







ブーツのみの出品となります。



箱はありませんので、私の方で緩衝材に綺麗に包んで、

梱包して発送させて頂きます。







なお、お取引が成立するまで、

こちらから段階的に価格を下げて参ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ RED

WING

ペコス

8168

ベージュスウェード

US7E

JPN25cm