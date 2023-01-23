『YOW ヤウ KONTIKI 34 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 37分に出品され03月27日 04時 37分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタンスが取りやすいデッキサイズと短めのホイルベースが、安定感と最高の操作性を生み出します。アールやバンクでのクイックなターンがやりやすいボードです！！使用に際して小傷等ありますが、滑走に問題等ありません。値下げ交渉等もお待ちしております！



定価 ￥38,000 (税別）/ (税込￥41,800)



Size: 34” x 10” x 17” WB

Trucks: YOW 9.0” Standard/Silver

Wheels: YOW URA 66x51mm 76A

RAW White

YOW Meraki System (S5)

Concave: High

Rocker: Nose & Tail Rocker





カラー···ベージュ

ボードの種類···組み立て完成品

デッキサイズ···8.5 inch以上 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤウ