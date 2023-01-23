『YOW ヤウ KONTIKI 34 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 37分に出品され03月27日 04時 37分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヤウ
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スケートボード
¥ 13000
落札価格10500円
285 入札履歴
終了
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