『ラスト1セット 新品 サーフロッズ TKP 139トラック Surf-rodz【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 11時 54分に出品され03月31日 11時 54分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

Surf-rodz トラックの出品です



送料は全国無料です



新品未使用品



スイングトラック、サーフトラックに飽きてきた方いかがでしょうか？

出せるスピードが全然違います。

オールドスクールのパウエルデッキ等に搭載して斜壁最強

また、ロングボードでRKPトラックを使っている方にもお勧め

カービングが面白いです。



以下詳細説明です



ノーマルトラックタイプ(ドロップスルーデッキにも対応可

ハンガー 139mm GRINDSZ

カラー アメジスト（パープル）

ベース アッシュ（シルバー）

アクセルまでの高さ 47mm

2個1セット

アルミ削り出しベアリングスペーサー(￥1760)付属



カラーパーツは小傷がどうしても出来ます 写真ご確認ください 気になる方はご遠慮ください



Surf Rodz (サーフロッズ)はコンピューター制御旋盤(CNC)でアルミの固まりから削り出すスタンダード(インディタイプ)の最高級カービングトラックです。寸分野狂いない精確・精密なトラックシェイプから繰り出すターンは超滑らかの一言。ターン、スライド、スピードが安定し確実に感じる優れたカービング性能はサーファー&スノーボーダーを魅了してます



サーフロッズTKPはストリート、パーク、バーチカルなどでも活躍するグラインド可能なトラック。通常のトラック(インディ等)と異なる点がブッシュの大きさです。ロンスケトラック用RKPの高さ15mmブッシュを搭載できるサーフロッズは小さなストリートブッシュのスタンダードトラックとは曲る深さと乗り心地の良さが異なります



圧倒的に優れた旋回性のため大きなデッキも小さいデッキと同じようにポンピング可能

曲がるけどグングン踏めるトラックのためスラロームレースでも活躍しています



139ハンガーはデッキ幅7.8～9インチ超に対応

よく使われるハンガー幅です。

ウィールの幅等により左右します

自分は9.5インチ幅のデッキに幅広ウィールと合わせて139で組んでいます



landyachts

アーバー

ダウンヒル

ダウンチル

フリーライド

carver

カーバー

bonzing

yow

ランドヤッツ

ヤウ

lost

loaded

オランガタン

surfrodz

surfrods

等に興味ある方に 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用