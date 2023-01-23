『GANNI ガニー Bou Crossbody スマホショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 13時 55分に出品され03月21日 13時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 二ヶ月ぐらい前に梅田の阪急百貨店のポップアップで購入し、一度、短時間使用しました。

保存袋もあります



ケースをつけたiPhone16proだけでなく、キーケースも入る大きさです



一目惚れして購入したものの他のスマホショルダーを愛用している為こちらは出品いたします



ガニーはまだあまり人と被ることなく、おしゃれに持てます！



カーフレザー100%

定価36300円です



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ガニー

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レディース

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