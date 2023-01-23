『ティファニー バイザヤード シングル ダイヤモンド ペンダント ローズゴールド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 28分に出品され03月08日 23時 28分に終了予定です。即決価格は24,267円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※随時お値下げしておりますので、基本お値下げ交渉不可です。ティファニー バイザヤード ローズゴールド ネックレス



別れた方からのプレゼントで、1度試し付けしましたが、似合いませんでしたので出品いたします。



10月末ネットにて購入とのことです。

ショッパー、お手入れクロス、箱つきです。



以下、公式サイトより引用。

18K ローズゴールドにラウンド ブリリアント カットのダイヤモンド1石をベゼルセッティング

長さ 16インチ（約 41cm）のケーブル チェーン

スプリング クラスプ クロージャー

ダイヤモンド 合計 0.07カラット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ティファニー

バイザヤード

シングル

ダイヤモンド

ペンダント

ローズゴールド