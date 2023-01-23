『ティファニー バイザヤード シングル ダイヤモンド ペンダント ローズゴールド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 28分に出品され03月08日 23時 28分に終了予定です。即決価格は24,267円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ティファニー
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落札価格24267円
330 入札履歴
終了
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