『HeRIN.CYE Sheer volume dress シアーボリュームドレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 09分に出品され03月19日 14時 09分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HeRIN.CYE Sheer volume dress シアーボリュームドレス



HeRIN.CYE

キャミワンピース

カラー ベージュ



定価29700円



一度のみ着用しました。

汚れキズ等なく綺麗だと思います。



以下サイト引用

重ね着をスタイリングを引き立ててくれるシア―ワンピース



アクセ感覚で使用できるアイテムで、様々なスタイリングに取り入れることで華やかな印象をプラスしてくれます。

レイヤードスタイルのポイントとなるアイテムです。



【Herin.CYE/ヘリンドットサイ】

女性を表す“HER”と“凛(RIN)”、“彩(CYE)”の造語。

“常にエレガントのある日常” いつもの着こなしにエレガントな要素を入れ絶妙なバランスや味付けを加える。

現代を生きる女性の毎日を最高にしたいから。

女性である事の喜びを感じる服 HeRIN.CYEらしい、HeRIN.CYEにしかない色彩豊かなバリエーション、オリジナリティのある服を提案し続けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ HeRIN.CYE

Sheer

volume

dress シアーボリュームドレス