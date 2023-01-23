『純正 Apple Pencil第二世代【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 00時 22分に出品され04月12日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ名···Apple Pencil(第2世代)



動作確認済み。

アップルペンシル 第2世代 MU8F2J/A A2051

定価：¥21,800円（税込）



状態：

写真の通りです。

ペアリング、ワイヤレス充電、筆圧感知機能、描画や書き込みなどの動作に問題ございません。



付属品： なし





シリーズ名···Apple Pencil(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル