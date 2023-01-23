『吾◆名古屋帯 リメイク用 アンティーク 獅子 正絹 幅30 長さ403【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 09分に出品され03月31日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|全体的に状態が悪い
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¥ 21828
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¥ 9620
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¥ 9750
落札価格8502円
476 入札履歴
終了
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