『TUMI ALPHA 3ブラックデラックス多機能ショルダーバッグ リュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 09分に出品され03月26日 01時 09分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用正規品】

TUMI AlPHA 3 シリーズです ランドセル



スタイル番号：2603578D3

参考価格 65,700円



素材

FXTバリスティックナイロン/レザー

Size:

約43cm × 縦：約30.5cm × マチ：約20.5cm



外装：

ファスナー開閉によるメインコンパートメント

ファスナー開閉による保護パッド付PC用コンパートメント（最大15インチ）

フロントのU字型ファスナーポケット

フロントのファスナーポケット（マチ付き）

サイドのファスナーポケット×2（うち一つには防水加工を施しています。）

保護パッドがついたバックパックストラップ

レザーアクセントのトップキャリーハンドル

アドアバッグスリーブ



内装：

保護パッド付タブレット用ポケット

オープンポケット×2

書類用ポケット×1

ファスナーポケット

メディアポケット×3

カードポケット×3

ペンループ×2

キーリーシュ



※ 正真正銘のアメリカアウトレット直売店にて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。

(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)



※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください*





★即購入OK



必ずプロフィールをご確認下さい

ヤマト宅急便で発送予定です、宜しく御願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

ALPHA

3ブラックデラックス多機能ショルダーバッグ

リュック