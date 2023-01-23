『WIND AND SEA ベージュ ナイロンジャケット Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 11時 57分に出品され03月15日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

WIND AND SEAは、ストリートファッションに特化したブランドで、ユニークなデザインと高品質な素材が特徴です。



【デザイン】

このジャケットは、ベージュのナイロン素材で、内側にはチェック柄が施されています。刺繍の「Sea」がアクセントとなり、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

ナイロン素材は軽量で耐久性があり、日常使いに適しています。シンプルなデザインは、様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



- ブランド: WIND AND SEA

- 色: ベージュ

- 内側のデザイン: チェック柄

- 刺繍: Sea

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WIND

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SEA

ベージュ

ナイロンジャケット Mサイズ