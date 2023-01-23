『BURBERRY BLACK LABEL メンズ ボディーバッグ ノバチェック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 17時 09分に出品され04月10日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。



BURBERRY BLACK LABEL メンズ ボディーバッグ ノバチェックを出品致します。



以前国内正規店にて購入し、使用していました品物になります。



若干の金具擦れは有りますが、目立つ汚れ等は無く良好かと思います。



ショルダーベルトにも、Burberryの型押しロゴが入り、カッコ良いボディーバッグだと思います



携帯や財布を収納してのお出かけには、丁度良いサイズですよ。



生地→ナイロン/ レザー

〔内装〕

フリーポケット→1箇所

〔外装〕

フリーポケット→1箇所

〔サイズ〕

横幅→約13cm

縦幅→約22cm

マチ→約4cm

ショルダーベルト→約102cm

若干の誤差はご了承下さい。



購入をご検討頂けますお客様は、事前に当店プロフィールをご確認下さい



よろしくお願い致します。





No265 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BURBERRY

BLACK

LABEL

メンズ

ボディーバッグ

ノバチェック