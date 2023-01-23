『HUAWEI FreeBuds 5 完全ワイヤレスイヤホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 17時 32分に出品され04月02日 17時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUAWEI FreeBuds 5 完全ワイヤレスイヤホン



美品中古を購入後、1時間程の着用を10回程度です。

自分の耳にあまりフィットしなかったので出品します。



イヤーインナー型でノイズキャンセリングついてます。

USBケーブルがどれかわからなくなったので付属品は写真の物だけです。



値下げ希望ありましたらコメントください。

希望に添えるようできるだけがんばります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ファーウェイ