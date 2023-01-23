『【極美品●M】ZARA ロングコート テディベア ボア ビッグカラー グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 22時 19分に出品され03月20日 22時 19分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



◇アイテム:

ザラ 極暖 もこもこ 防寒 ダブルブレスト 女優襟 レディース



カラー:

グレー 灰



素材:

ポリエステル レーヨン



サイズ:M

肩幅66cm

身幅62cm

着丈115cm

袖丈45cm

平置き実寸 着画は対応不可となります。



※採寸に若干の誤差が出ることがありますのでご了承ください。



あまり使用感は感じられず全体的に見て美品と思いますので、これからも長くご着用いただけると思います。

目立った傷や汚れはありません。

着用による細かな傷や汚れは写真をご確認下さい。

真贋鑑定済みの某大手ブランド買取店やブランドオークション、ショップ等にて購入。（鑑定済みの正規品です。）



詳しい着用・使用回数、購入時期に関するご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。



素人の検品になりますので、記載されていない傷や汚れ等の見落としがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。



当商品はあくまで中古品ですので、中古品の性質をご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。

パソコン等の解像度の高いモニターでご覧になった上でご判断ください。



◇発送について

基本的に24時間以内を目安に発送致します。



◇梱包について

防水対策を行って発送致します。

出来るだけコンパクトにお届けしたいため、商品によっては圧縮して梱包させていただく場合があります。ご了承ください。

s11181227913 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品●M】ZARA

ロングコート

テディベア

ボア

ビッグカラー

グレー