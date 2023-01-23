『CELINE セリーヌ ラゲージファントム ブラック シボ加工レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 19分に出品され03月05日 23時 19分に終了予定です。即決価格は73,950円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド：セリーヌ（CELINE）

◆型番：169953

◆対象：レディース

◆カラー：ブラック/

◆モデル：ラゲージ ファントム

◆季節・シーズン：オールシーズン

◆重量：約1450g

◆生産国：イタリア

◆サイズ：W約29-55cm x H約27.5cm x D約25cm

ハンドル：約43cm

◆素材：レザー

◆仕様：開閉式：オープン外側：

ファスナーポケット x 1内側：

ファスナーポケット x 1

◆付属品：保存袋、ギャランティカード

伊勢丹購入



■状態・自宅保管

シボ加工。角にスレあり。カビ等はなし。



すり替え防止のため返品不可です。

疑問点はお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

セリーヌ

ラゲージファントム

ブラック シボ加工レザー