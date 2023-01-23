『アニヤハインドマーチ Chubby Heart レッドナイロントートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 18時 47分に出品され05月08日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Anya Hindmarch(アニヤハインドマーチ)

Chubby Heart

レッドナイロントートバッグ



Chubby(チャビー)シリーズ、ハート型ポケットのナイロン製トートバッグ。

A4サイズ収納可能、肩掛け可能で使いやすいバッグです。

バッグ表右下あたり、角部分に使用に伴う汚れなどがありますが、遠目には目立たなく、まだまだ活躍できます。



サイズ 横34cm 縦40cm ハンドル20cm

定価 50000円前後

付属品 なし



ユーズドにご理解ある方でお願いいたします。

コンパクトに畳んでの梱包となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アニヤハインドマーチ



Chubby

Heart

レッドナイロントートバッグ