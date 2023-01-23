『紙袋あり☆コーチメンズバッグ CC009 チャコール×ブラックショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 36分に出品され03月18日 05時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



コーチ COACH ショルダーバッグ



【品番】CC009



【商品状態】 新品未使用



【サイズ】 横幅：約16cm 高さ：約21cm マチ：約6cm

・ショルダー長さ：約95cm-145cm（斜めがけ可）



【カラー】チャコール×ブラック



【素材】PVCコーティングキャンバス/レザー



【仕様】 開閉：ファスナー式

・外側：オープンポケット×1

・内側：オープンポケット×2

・ショルダー長さ調節可能



【付属品】 ケアカード、保存袋、紙袋など



【購入場所】アメリカアウトレットショップ



アウトレット品:アウトレットとは大きな傷はないが生産過剰になった商品、 ご使用上問題のない程度の傷、革製のタグがない、など様々な理由によりコーチ直営のアウトレット店で販売されている商品となります。その分、お安くさせていただいておりますのでご了承の上、ご購入くださいませ。



出品した商品について:日本及びアメリカのCOACH正規アウトレットショップにて購入したものになります。正規品となります。ケアカードは付属しており、日本国内並びに海外でも有料にてケアを受ける事も可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 紙袋あり☆コーチメンズバッグ

CC009

チャコール×ブラックショルダーバッグ