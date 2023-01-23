『CHANEL エグゼクティブトート【美品】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 30分に出品され03月21日 01時 30分に終了予定です。即決価格は92,400円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネルのエグゼクティブトートです



購入しましたがなかなか使用する機会がないので出品します。



カーフスキン



ブラック × シルバー金具



35cm × 25cm × 16cm



付属品 CHANEL商品詳細タグ、ギャランティーカード、

バッグ内部にシリアルナンバーシールあり、

取り外し可能ポーチ、ショルダーストラップ





ポーチ未使用

白いような角スレなし

形崩れ若干

バッグ内部底と、ジッパー近くのナイロン地にうっすらシミ箇所あり(目立ちません)

金具小傷





シルバー金具の同じものですと、大手ショッピングサイトでは24万円以下は付属品が欠品しています。(ショルダーストラップ、ポーチまたはギャランティーカード)



こちらは上記付属品も揃っており、また角スレもなしです。







#シャネル

#エグゼクティブトート



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

エグゼクティブトート【美品】