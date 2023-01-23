『アクエリアム 東逸子 画集【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 07分に出品され03月05日 19時 07分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【作品概要】

本書『アクエリアム』は、著者東逸子によるアート作品集です。美しいイラストと共に、独自の視点で描かれた作品が収められています。



【内容の魅力】

アートやデザインに興味がある方には特におすすめの一冊です。視覚的に楽しめるだけでなく、アーティストの思考や創造性を感じることができます。



- タイトル: アクエリアム

- 著者: 東 逸子

- ジャンル: アート・デザイン・音楽

- 状態: 良好



#ともた屋

↑

他にも出品しています☆

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

アート・デザイン・音楽 タグ アクエリアム

東逸子

画集