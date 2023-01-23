『Panasonic ホームシアーター SU-HTB488 / SB-HWA488【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 54分に出品され03月22日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Panasonic パナソニック

ホームシアーターオーディオ

SU-HTB488 / SB-HWA-488



色：BLACK



ブランド：Panasonic

ホームシアターシステム：セパレートタイプ



チャンネル数（ch）：2.1 ch

サラウンド最大出力（W）：100 W

ウーハー最大出力（W）：100 W

ホームシアターシステム機能：DolbyDigital DTS 電源連動

入出力：HDMI出力端子 ARC対応 光デジタル入力

ネットワーク：Bluetooth



2017年製



【付属品】

①本体（スピーカー） SB-HWA488

②アクティブサブウーハー SU-HTB488

③リモコン N2QAYC000118



【状態】

動作確認済み。

クリーニング済み。

中古品の為、側面部にスレや若干の使用感はございますが、まだまだお使いいただける商品です。

写真に写りきらない、細かいスレや小キズ等がある場合がございますがご了承ください。



説明書はメーカーサイトより閲覧もしくはダウンロード可能です。



即購入オッケーです。

宜しくお願いいたします。





形状···フロア型 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック