『送料設置無料 日立 ドラム式洗濯機 10㌔ 乾燥機能付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 32分に出品され03月16日 07時 32分に終了予定です。即決価格は40,188円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格40188円
603 入札履歴
終了
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