『adidas Samba OG ID2047 US9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 55分に出品され04月26日 21時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
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コンバース ct70 ブルー 29cm
¥ 8580
ONE STAR J VTG CANVAS US9(27.5)
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¥ 9360
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落札価格15000円
446 入札履歴
終了
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