『adidas Samba OG ID2047 US9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 55分に出品され04月26日 21時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

adidasのSamba OGは、クラシックなデザインと快適な履き心地を兼ね備えたスニーカーです。スエードと合成繊維のアッパーが特徴で、耐久性とスタイルを両立しています。



【特徴】

このモデルは、ベージュとブラウンのストライプがアクセントとなり、カジュアルなスタイルにぴったりです。水色のライニングが爽やかな印象を与えます。



【サイズ情報】

サイズはUS 9（UK 8、EU 42 2/3、CHN 270）で、幅広い足型にフィットします。



- ブランド: adidas

- モデル名: Samba OG

- 型番: ID2047

- サイズ: US 9 / UK 8 / EU 42 2/3 / CHN 270

- 色: ベージュ/ブラウン/水色

- 素材: スエード/合成繊維



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

Samba

OG

ID2047

US9