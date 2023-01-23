『サンリオ キティちゃんキャリーケース60L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 58分に出品され03月21日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャリーケースサイズ···M(3〜7泊)



ハローキティのキャリーケースです。

一度も使用してません。

表面の保護シートは外してないので、保護シートの傷かもしれませんが分かりかねます。

全面の保護シートは外さずそのままの発送します。



プチプチのシートを何重にも重ねてその上に伝票を貼り発送することをご理解の上ご購入お願いします。



【商品詳細】

外寸:約46.5×26×67cm

ケース寸法:約42×26×58cm

キャリーバー高さ:約93cm、103cm

重量:3.6kg

内容量:60L

材質:ポリカーボネート、ABS、アルミニウム



カラー...ピンク



キャリーケースサイズ...L(7泊〜)



キャリーケースサイズ...M(3〜7泊)



特徴...TSAロック付き



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サンリオ キティちゃんキャリーケース60L