『AF-S DX VR Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 31分に出品され04月09日 18時 31分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱にある正式名称は次のとおりです。

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED



新品購入から私で２人目、いずれも一般ユーザーが使用。最近でも２か月に１回くらいは持ち出して使っていますが、動作・映りともに問題ないと思います。



現状で清潔感があります。

ヤレてる、埃っぽい、白っぽくなっているなどありません。

写真は現状ママ撮ったもので、事前に美装などは行っていません。

わずかなホコリの混入あり、なんとか写そうとしましたが、無理でした。

状態は写真でみてご判断ください。





付属品

・リアキャップ

・フロントキャップ

・レンズソフトケース CL-1018

・フード HB-35

おまけ

・ケンコーフィルター



Nikon サイト

https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/af-s_dx_vr_zoom-nikkor_18-200mm_f35-56g_if-ed/

ニッコール千夜一夜物語第八十二夜

https://www.nikon-image.com/enjoy/life/historynikkor/0082/index.html 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン