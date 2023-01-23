『カタチ製作所 Mederu pot ボビンMサイズ two tone smoky【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 50分に出品され03月26日 03時 50分に終了予定です。即決価格は15,410円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カタチ製作所

Mederu pot ボビンTall Mサイズ two tone smoky



直径15.5cm

高さ15cm



#カタチ製作所

#三洲みやび鉢 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: 新品、未使用