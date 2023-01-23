『Ralph Lauren 10 button PeaCoat 13star【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 40分に出品され03月25日 06時 40分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのピーコート 中古です。



vintageのusnavy 10ボタンピーコートサンプリングかと思います。



ボタンはラルフローレンオリジナルの13スター



色は黒です。



size：L

肩幅48、身幅53、着丈74、袖丈64cm



素材の特性上、多少の毛羽立ちは有りますが、

傷汚れ無く、スペアボタンも完備した良品です。



まとめて購入していただける場合は割引させて頂きます。

2点1000円引き

3点2000円引き

4点3000円引き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

10

button

PeaCoat

13star