『良品 希少 ポーター タンカー ダッフルバッグ 2way ナイロン 黒 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 14時 11分に出品され04月28日 14時 11分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



即購入OKです。当店では正規品のみを取り扱ってますので、ご安心してご購入下さい♪



【商品詳細】

◾️ブランド：PORTER（ポーター）／吉田カバン

◾️種類：ショルダーバッグ／肩掛け／斜め掛け／ボストンバッグ／旅行バッグ／トラベルバッグ／２WAYバッグ

◾️色：黒／ブラック

◾️特徴：お出かけ／旅行／出張／ユニセックス／男女兼用／通勤／通学／ビジネス／生産終了／完売品／入手困難／廃／ダッフル／TANKER

◾️開閉式：ファスナー

◾️ポケット：内側 マジックテープポケット×１、オープンポケット×３、ペン入れ×１ 外側 ファスナーポケット×１、ボタンポケット×２、マジックテープポケット×２



【付属品】

無し



【サイズ】（cm表記）

縦 35㎝

横 42㎝

幅 11㎝

ショルダー 146㎝

※個人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



【商品状態】

状態C

（中古品として悪いがまだ使える）



外側：全体的に使用感があります。（小キズ、スレ、ほつれ、汚れ等）

内側：マジックテープ部分破れ、中サイド破れがあります。



【購入元】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



真贋鑑定済みの【確実正規品】です。

※偽物だった場合全額返金いたします。



【発送について】

商品は梱包材で包み、紙袋または段ボールに梱包した状態にて発送致します。



【他の商品一覧】

#キョウちゃんフォロー割引

ここからご覧になれます(^^)



少しでも気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。



送料の関係により箱などの付属品は原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。



色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、宜しくお願い致します。



※ らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便の変更はあります。



管理番号X377 0705 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 良品 希少 ポーター タンカー ダッフルバッグ 2way

ナイロン 黒 大容量