『GUCCI グッチバニティバッグ グッチポーチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 16時 18分に出品され03月04日 16時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチのバニティバッグです。



☆ブランド: GUCCI グッチ

☆状態:

ほぼ未使用バッグです。

傷や汚れやスレなどありません。

☆サイズ：

縦幅 15cm

横幅 18cm

マチ 11cm

☆素材：キャンバス

☆付属品：なし



傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



返品等に関しましては、プロフィールでご確認ください。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチバニティバッグ グッチポーチ