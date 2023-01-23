『新品:ジョーダンレネゲード エッセンシャルメンズライトウエイト ジャケット M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 23時 21分に出品され03月27日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikeが出しているJordan Brandの商品。

MA-1型の薄手のボンバージャケットです。

Mですが割と大きめのサイズ感です。

公式だとすでにMは完売してます。これを機にお買い求めください。



カラー···ブラック

#ナイキ #ブルゾン #ジョーダン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品:ジョーダンレネゲード

エッセンシャルメンズライトウエイト

ジャケット

M