『美品 スノーピーク snowpeak コット ハイテンション BD-030 収納【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 29分に出品され03月19日 10時 29分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入は2020年頃、実店舗にて購入しています。

家で使用（テラスに出してベンチ代わり）に数度使用したのみの美品となります。

通常使用に伴う足の傷はありますが、素人目となりますが、使用感はほぼないと思います。

状態は写真にてご確認下さい。納得された方のみご購入をお願い致します。

よろしくお願い申し上げます。

※説明書はつきませんが、オプションの屋内用脚カバーをお付けします



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#ハイテンションコット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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