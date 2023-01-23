『【即完品】KEBOZ ケボズ ICON TRACK ハーフジップスウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 16時 18分に出品され03月18日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ 商品詳細 ■



KEBOZ【ケボズ】のハーフジップ スウェット/ トレーナーです ♪



フロントにICONロゴを施したスウェットハーフジップ！

16ozの厚みのある裏毛スウェット素材を使用！

定番型のアップデートを行い、ゆったりとした着こなしやすいシルエットになります♪

ガサッとした生地感は着込む程に風合いが増し、秋口から春先まで長くタフにご着用いただけます(^^)





■ アイテム ■

即完品KEBOZ ケボズ

ICON TRACK HALF ZIP SWEAT

アイコントラック ハーフジップスウェット



■ 状態 ■



購入しましたが、似合わなかったので出品致します。

試着のみですので、汚れはありません(^ ^)







■ ご不明な点はお気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【即完品】KEBOZ

ケボズ ICON

TRACK ハーフジップスウェット