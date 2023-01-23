『タケオキクチ 黒 ラムレザー シングルライダースジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 19時 35分に出品され04月02日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タケオキクチ TAKEO KIKUCHI シングルライダース ラムレザー



タケオ キクチTAKEO KIKUCHI

ラムレザーのシングルライダースになります。



全体的に傷や変色なく美品といっていい状態と思います。



素材···羊皮（ラムレザー）

アウター形···シングルライダース

カラー···ブラック

ポケット数···横×2、内側×2

肩幅···42cm

身幅···45cm

袖丈···64cm

着丈···56cm

サイズについては素人が測定した為、誤差があるかもしれません。

ご了承下さい。



【高品質レザー】

このジャケットは、耐久性に優れた黒のレザー素材で作られており、長持ちします。



【シンプルなデザイン】

シンプルで洗練されたシングルライダースデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



【機能的なポケット】

前面には2つのジッパーポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- 裏地: 黒の生地

- ジッパー: 前面ジッパー

- ポケット: 前面2つのジッパーポケット

- デザイン: シンプルなシングルライダース

- タグ: サイズタグあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タケオキクチ

黒

ラムレザー

シングルライダースジャケット