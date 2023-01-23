『未使用新品 CF-VZSU1CJS CF-SV/LV用バッテリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 20時 28分に出品され03月18日 20時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用です。

CF-VZSU1CJS CF-SV/LV用バッテリー



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パナソニック Lets note

LV/SVシリーズ(シルバー)用バッテリー

CF-VZSU1CJSです。

7.2Vリチウムイオン（4セル）

定格容量：5900mAh

質量：約255g



適用機種:

CF-SV1/SV9/SV8/SV7

CF-LV1/LV9/LV8/LV7 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>その他ノートPCアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック