『Courreges スエード ワンショルダー 黒 クレージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 39分に出品され04月14日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クレージュ スウェードワンショルダーバッグ



ポケットは真ん中ファスナーをあけると、クレージュのタグがついている部分のポケットと、反対側に、リップやペンなどが入る２つポケットがあります。

真ん中のファスナーの横にはボタンがある、ポケットが左右にそれぞれあります。



収納ポケットが多いつかいやすい、ワンショルダーバッグです♪(ᴖ◡ᴖ)♪



角スレもなく綺麗です☆



写真18.19枚目の赤丸で囲んでる部分は、少しスウェード生地が白くなってますが、目立つことはないと思いますが、神経質の方、新品同様をお探しの方はご遠慮ください。

※ご確認よろしくお願い致しますm(._.)m





長財布、折り財布、ポーチ、スマートフォン、350ml又は500mlペットボトルなどもすっぽり入ります！！





素材 ◎スェード×レザー



肩掛け カバン 鞄 プレートロゴ

シルバー金具 ワンショルダー



・ハンドル高さ : 21cm

バッグサイズ



マチ

◎高さ…９㎝〜12㎝



◎横長さ…30㎝

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バッグ

◎縦高さ…19㎝



◎横長さ…29㎝



◎ファスナー長さ…16.５㎝



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ショルダー紐

◎右側…47.5㎝

◎左側…11.5㎝

素人採寸です。誤差にご理解ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クレージュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Courreges

スエード

ワンショルダー 黒 クレージュ