『新品 今季 T タイムレス レザー ショッピング バッグ ミニ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 27分に出品され03月24日 02時 27分に終了予定です。即決価格は85,360円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きまして有難うございます！

こちらはトッズのお品物で、新品未使用品タグ付きです。

今季バイマで購入いたしましたが、イメージと違った為お譲りいたします。

保存袋、箱、タグ、など全て付いています。



説明

しなやかな曲線を描く、ハンマード レザーのショッピング バッグ。リブとロゴ入りの T タイムレス メタル ペンダント アクセサリーが特徴です。ダブル ハンドル、調節・取り外し可能なショルダー ストラップ、内部の大きなコンパートメントには取り出し可能なポーチが付いています。

サイズ：30 x 19.5 x 12 cm

ダブル ハンドル、調節・取り外し可能なショルダー ストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 今季 T

タイムレス

レザー

ショッピング

バッグ

ミニ