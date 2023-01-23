『②お膳 箱膳 お祝い 5膳セット 漆器 10個 年代物 昭和 希少 コレクション【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 01分に出品され03月31日 20時 01分に終了予定です。即決価格は35,068円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



座敷などで使用する1人用のお膳です。



主にお祝いや宴会などで使用します。



旅館やホテル、

イベントなどに使用してはいかがでしょうか？



◎大極上請合◎



（約 幅25×奥行25×高さ21cmサイズ）



昭和3年11月吉日



注意 ※箱に二十人前と記載されてますが、

お膳セットは10個となっています。



写真にてご判断いただき、

ご購入をご検討よろしくお願い致します。



長期保管しておりましたので、

未使用品ですが中古品としてご理解

ある方のみ、宜しくお願い致します。

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k-5225



種類···食器類



種類···炻器 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし