『②お膳 箱膳 お祝い 5膳セット 漆器 10個 年代物 昭和 希少 コレクション【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 01分に出品され03月31日 20時 01分に終了予定です。即決価格は35,068円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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|目立った傷や汚れなし
南部鉄器 鉄瓶 龍文堂 「ナショナル電子ランプ」
¥ 16720
現川焼 13代 横石臥牛 作 菓子鉢 臥牛窯
¥ 10140
琉球漆器・海老のお椀&金魚のお椀&金魚のお椀（傷あり）2個セット まとめ商品
¥ 9750
フランス アンティーク ヴィンテージ ムスティエ フラワーポット 花瓶
¥ 14000
アフリカのお面
¥ 9360
人間国宝 【濱田庄司】浜田庄司 柿釉抜絵皿 共箱 本物保証
¥ 19500
吉村昌也 粉引 茶碗 笠間焼 小川哲男
¥ 9516
昭和期・古玩「千手観音菩薩坐像」災難除け・千の御利益・古銅・銘
¥ 10140
【茶道具】木具師 橋村萬象 遠山絵付 曲菓子盆 共箱 共布
¥ 9360
e3002 古伊万里 色絵 鉢 径24.7cm 二重高台
¥ 9360
茶道具 楽吉左衛門 九代了入作 黒楽茶碗 銘「曙」 極め箱 M R8071
¥ 19032
花瓶 CHESNAY RUBIS
¥ 7800
a187 黒灰器 松楽 茶道具 古物
¥ 7020
未使用 吸物椀 5客揃 金彩波に紅葉蒔絵 懐石道具 越前塗 高仙才 黒塗
¥ 12675
未使用 茶道具 秀斎作 三友棚 三千家好み 梅蒔絵 共箱
¥ 12000
青い目のサクラビスク お着替え付き
¥ 11245
【本物保証】金城次郎 海老魚紋壷(海老1魚2）共箱 人間国宝 壷屋焼 ｈ21㎝超
¥ 16400
瓢箪 漆塗り こげ茶色 四色、五瓢箪 置き物 ひょうたん ★中古品（良好）
¥ 7644
落札価格35068円
252 入札履歴
終了
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