『cogthebigsmoke コグザビッグスモーク DAIZY TOP【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 15時 18分に出品され04月17日 15時 18分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COGTHEBIGSMOKEのDAIZY TOPです。



サイズ…フリー

定価…31900円

カラー…ネイビー

着丈：前67/後75 裄丈74

素材：綿76% ナイロン24%



小さく畳んで発送させていただきます。





【商品説明】

程よい厚みとふくらみのある風合いから生まれる立体的なフォルムが印象的。

体が泳ぐシルエットはスタイリングにモダンなムードをプラスしてくれます。

サイドに入った大胆なスリットは着こなしの程よいアクセントに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コグザビッグスモーク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ cogthebigsmoke

コグザビッグスモーク DAIZY

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