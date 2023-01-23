『ASKYURSELF / DESTROYER KNIT HOODIE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 06分に出品され03月12日 07時 06分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ASKYURSELF / DESTROYER KNIT HOODIEで御座います。



肉厚なヘビーオンスのニットフーディー。

身幅と肩幅の広いボックスシルエットで、裾部分は不規則なカットオフデザインのクロップド丈。

袖とフード部分にダメージ加工が施されており、フード部分にはメタルデザインストラップが付いております。是非。



着丈66cm 身幅68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ASKYURSELF

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DESTROYER

KNIT

HOODIE