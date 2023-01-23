『【90s HARVARD】レザースタジャン 本革 カレッジ デカパッチ 古着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 31分に出品され04月14日 10時 31分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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色:ネイビー×チェリーレッド



生地:本革



状態:すり傷あり







◆ サイズ ◆(着用者:170cm 普通体型)





SIZE:（M）

身幅 54cm

袖丈 72cm

着丈 60cm





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#メンズ #古着 #ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90s

HARVARD】レザースタジャン 本革 カレッジ デカパッチ 古着