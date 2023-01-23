『【美品】NEIGHBORHOOD チェスターコート【2023AWモデル】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 26分に出品され04月06日 11時 26分に終了予定です。即決価格は30,420円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023AW NEIGHBORHOOD CHESTER COAT



232AQNH-JKM03

カラー:ブラック

サイズ:XL

付属品:袋、タグ

ネイバーフッドデザイナー滝沢伸介さん着用モデル



ネイバーフッドのチェスターコートです。

昨年2023年のAWにリリースされ即完売したモデルで貴重なXLサイズです。

トレンドのオーバーサイズシルエットです。

タグと袋をお付けいたします。

今期2024年のモデルは背面にロゴのないバージョンですが、こちらの2023年モデルは写真の通りネイバーフッドのロゴありとなります。



昨年購入後は1,2度着用したのみでクローゼット保管をしておりましたので、目立つ汚れや傷もなく美品です。



長瀬智也

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Supreme 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】NEIGHBORHOOD

チェスターコート【2023AWモデル】