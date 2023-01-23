『にじさんじ 不破湊 ワイヤレスイヤホン AVIOT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 37分に出品され03月07日 18時 37分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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動作確認済。全て問題なく動作します。



商品が届いた日に1度外で1時間ほど使用しましたが、使い勝手が自分には合わなかった為出品致します。



・1度使用した為、全体的に軽く綿棒で綺麗にしました。

・説明書など入っていたもの全て揃っております。

・付属の充電ケーブルやイヤーピースは未使用です。



にじさんじ 不破湊 ワイヤレスイヤホン AVIOT



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い