『STONE ISLAND グレー スウェット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 06分に出品され04月04日 07時 06分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年名古屋の店舗で購入。

サイズが少し合わず1度のみの着用になります。

5万弱で購入しました。





ブランドの特徴】

STONE ISLANDは、革新的なデザインと高品質な素材で知られるファッションブランドです。このスウェットは、その象徴的なロゴパッチが特徴で、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【素材とデザイン】

グレーの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。柔らかな素材感で、着心地も抜群です。



【スタイルの提案】

このトレーナーは、デニムやチノパンと組み合わせることで、シンプルながらも洗練された印象を与えます。季節を問わず活躍するアイテムです。



- ブランド: STONE ISLAND

- 色: グレー

- パッチ: ストーンアイランドのロゴパッチ

- タグ: STONE ISLAND



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLAND

グレー

スウェット