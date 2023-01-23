『ザロウ SAL グレー スウェット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 54分に出品され03月30日 18時 54分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザロウ SAL グレー スウェット



サイズ:M （少しタイト目な作りです）



ザロウ銀座シックス店にて購入。

10回未満の着用です。





カラー:グレーメランジ

素材:コットン100%



非常にスタンダードなデザインで、日常使いしやすいかと思います。





質問等ございましたら、遠慮なくコメント下さいませ。よろしくお願いいたします。



身幅···51cm

袖丈···77cm

着丈···64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ザロウ SAL

グレー スウェット