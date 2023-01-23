『ハヤミ工産 HAMILeX RFシリーズ RF-570/590用 オプション棚板 RFP-51【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 20時 31分に出品され04月24日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハヤミ工産 HAMILeX RFシリーズ RF-570/590用 オプション棚板 RFP-51



【商品説明】

・メーカー型番 : RFP-51

・外形寸法 : 幅 55 × 奥行き 27.5 (cm)

・本体質量 : 約3kg



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 3.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。