『ハヤミ工産 HAMILeX RFシリーズ RF-570/590用 オプション棚板 RFP-51【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 20時 31分に出品され04月24日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハヤミ工産 HAMILeX RFシリーズ RF-570/590用 オプション棚板 RFP-51
【商品説明】
・メーカー型番 : RFP-51
・外形寸法 : 幅 55 × 奥行き 27.5 (cm)
・本体質量 : 約3kg
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 3.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8649円
923 入札履歴
終了
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