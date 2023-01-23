『TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 57分に出品され03月24日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ
【商品説明】
・【出力方式】TOPPING D10sはライン出力、光出力、同軸出力を備えたUSB DACです。
・【自動オン/オフ】TOPPING D10sはコンピュータと同期で自動的にオン/オフできます。
・【良くチップ】XMOS（XU208）+ES9018K2M+LME49720とカスタマイズされたThesyconドライバ（Windows）を採用し、PCM384kHz/32Bit、DSD256 Nativeをサポートできます。高解像度ファイル、特にDSDネイティブのサポートを強化しています。
・ドライバをインストールしなくても、直接コンピュータに接続できます。 サンプリングレートはコンピュータで直接設
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ
¥ 8649
KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘ
¥ 8649
2022年モデルJVCケンウッド HA-XC72T ワイヤレスイヤホン 本体質量4.6g(片耳) 最大21時間再生 Bluetooth Ve
¥ 8648
SONY カナル型イヤホン ホワイト MDR-EX300SL/W 並行輸入品
¥ 8648
Kid Headphones Open Ear Headphones Bluetooth 5.3 Wireless Headphones 並行輸入
¥ 8648
SoundMAGIC E11C イヤホン 有線 ノイズ遮断 インイヤーイヤホン パワフルな低音 HiFiステレオスポーツヘッドフォン マイク
¥ 8648
ノキア Nokia ワイヤレス イヤホン 最先進Bluetooth 5.2 完全ワイヤレスイヤホン ブルートゥース/ANCノイズキャ
¥ 8647
子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP6/
¥ 8647
子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP6/
¥ 8647
キングジム デジタル耳せん MM3000 黒
¥ 8647
Besign SH03 スポーツ Bluetooth 4.1 ヘッドホン ワイヤレスステレオイヤホン マイク付き ワイヤレス音楽ストリー 並行輸入
¥ 8647
ベリンガー 2.4 GHzギター用ワイヤレスシステム AIRPLAY GUITAR ULG10
¥ 8647
6N単結晶銅 ブラック 4.4mm 5極 バランス ビバボ HD700 対応 交換用 リケーブル ヘッドフォン ケーブル
¥ 8647
cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I
¥ 8647
キングジム デジタル耳せん MM3000 黒
¥ 8647
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 8647
Google グーグル GA04282-GB Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Sea
¥ 8646
cooyin cyxj リケーブル IE PRO ケーブル イヤホン 4芯 金メッキ単結晶銀 ゼンハイザー用 IE500pro・IE400p
¥ 8646
落札価格8649円
691 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！