TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ



【商品説明】

・【出力方式】TOPPING D10sはライン出力、光出力、同軸出力を備えたUSB DACです。

・【自動オン/オフ】TOPPING D10sはコンピュータと同期で自動的にオン/オフできます。

・【良くチップ】XMOS（XU208）+ES9018K2M+LME49720とカスタマイズされたThesyconドライバ（Windows）を採用し、PCM384kHz/32Bit、DSD256 Nativeをサポートできます。高解像度ファイル、特にDSDネイティブのサポートを強化しています。

・ドライバをインストールしなくても、直接コンピュータに接続できます。 サンプリングレートはコンピュータで直接設



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。