『BUFFALO WLE-CC5 遠距離通信用外部アンテナ用同軸ケーブル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 27分に出品され03月23日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,643円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO WLE-CC5 遠距離通信用外部アンテナ用同軸ケーブル
【商品説明】
・---
・5m
・ケーブル長:5m
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・遠距離通信用外部アンテナ接続用ケーブル
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 32.20 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8643円
94 入札履歴
終了
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