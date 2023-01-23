『BUFFALO WLE-CC5 遠距離通信用外部アンテナ用同軸ケーブル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 27分に出品され03月23日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,643円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUFFALO WLE-CC5 遠距離通信用外部アンテナ用同軸ケーブル



【商品説明】

・---

・5m

・ケーブル長:5m

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・遠距離通信用外部アンテナ接続用ケーブル



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。