『アリーナ(ARENA) 女性用 フィットネス水着 アクアエクサ ウイメンズサークルバックスパッツ LAR-3216W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 59分に出品され03月29日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタイル
レディスハーフスパッツ
サークルバック
アクアエクサ
ロング丈
着やストラップ
ぴったりパッド(縫い込み式パッド)つき
撥水
日本製・中国製
特 徴
AQUA EXA
より長く、よりキレイに、上達を目指してトレーニングをはじめたスイマーに向けて泳ぎやすさを追求したアイテムです
空きの少ないサークルバックタイプで、着脱が楽で肩紐がずれにくい着やストラップの仕様です
サイドのプリント素材切替がデザインのポイント
はっ水が効いていて軽い泳ぎ心地を楽しめます
※効果や使用感には個人差があります
※肩紐部分、切り替え部分ははっ水が施されていない場合があります
材 質
ジオダイヤWR(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
ダブルエステルWR(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
カラー
NVPK ネイビーNxピンクxブラック
BKBU ブラックxブルーxブラック
BKWT ブラックxブラックホワイトxブラック
ar/lf/2023ss/230419
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落札価格8639円
931 入札履歴
終了
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