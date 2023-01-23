『アリーナ(ARENA) 女性用 フィットネス水着 アクアエクサ ウイメンズサークルバックスパッツ LAR-3216W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 59分に出品され03月29日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタイル

レディスハーフスパッツ

サークルバック

アクアエクサ

ロング丈

着やストラップ

ぴったりパッド(縫い込み式パッド)つき

撥水

日本製・中国製

特 徴

AQUA EXA

より長く、よりキレイに、上達を目指してトレーニングをはじめたスイマーに向けて泳ぎやすさを追求したアイテムです

空きの少ないサークルバックタイプで、着脱が楽で肩紐がずれにくい着やストラップの仕様です

サイドのプリント素材切替がデザインのポイント

はっ水が効いていて軽い泳ぎ心地を楽しめます

※効果や使用感には個人差があります

※肩紐部分、切り替え部分ははっ水が施されていない場合があります

材 質

ジオダイヤWR(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)

ダブルエステルWR(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)

カラー

NVPK ネイビーNxピンクxブラック

BKBU ブラックxブルーxブラック

BKWT ブラックxブラックホワイトxブラック

ar/lf/2023ss/230419